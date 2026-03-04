CSJ respinge cererea de recuzare a completului de judecată în dosarul „Kuliok”

Curtea Supremă de Justiție a respins solicitarea avocaților ex-președintelui Igor Dodon de a recuza completul de judecători în dosarul „Kuliok” (Sacoșa). Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată.

Avocații inculpatului au invocat presupuse abateri procedurale ale completului de judecată format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea. Apărarea acuza completul că ar fi acționat în favoarea acuzării și în detrimentul apărării. Totodată, unul dintre apărători a declarat că s-ar fi simțit presat și intimidat de către judecători.

Magistrații însă au menționat că cererea nu este întemeiată și au respins-o.

Aceasta nu este prima încercare a apărării de a recuza acest complet de judecată, cererea fiind respinsă și în trecut.

Igor Dodon este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii susțin că Dodon ar fi solicitat peste un milion de dolari de la Vlad Plahotniuc pentru promovarea intereselor politice ale PDM. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte riscă până la 20 de ani de închisoare.