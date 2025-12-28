Momentul în care un rus acuzat că vindea informații americanilor este reținut de FSB

Un diplomat rus a fost condamnat la 12 ani de închisoare după ce a fost prins că vindea secrete serviciilor de informații americane.

Videoclipul publicat pe rețelele de socializare îl arată pe bărbatul de 38 de ani șocat în timp ce este reținut într-o dubă, după ce a fost anunțat că este suspect de trădare.

Potrivit Daily Mail, în videoclip se arată cum Arseni Konovalov a fost interceptat de agenți ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Un alt videoclip îl arată pe diplomat în spatele gratiilor, în așteptarea procesului.

Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat de trădare vineri, 26 decembrie, și l-a condamnat la 12 ani de închisoare într-o colonie de maximă securitate. De asemenea, a fost amendat echivalentul a 1.200 de dolari.

„S-a stabilit că A. S. Konovalov, angajat al Ministerului rus de Externe, în timpul unei misiuni externe de lungă durată în Statele Unite, a transmis proactiv informații secrete serviciilor de informații americane contra cost”, a declarat FSB într-un comunicat.

Konovalov a fost reținut pentru prima dată de FSB, care conduce contrainformațiile rusești, în martie 2024. FSB nu a precizat ce informații a transmis Konovalov serviciilor de informații americane sau cu ce agenție americană ar fi colaborat.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea agențiilor de spionaj americane.

Cotidianul rus Kommersant a precizat că Konovalov a ocupat funcția de secretar secund al Consulatului General al Rusiei din Houston. El a lucrat în Statele Unite între 2014 și 2017.