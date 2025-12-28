Peste 80 de accidente rutiere, înregistrate în ultimele 24 de ore. Trei persoane și-au pierdut viața

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 82 de accidente rutiere, soldate cu 3 persoane decedate și o persoană traumatizată. Datele au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Interne.

Totodată, precizează MAI, peste 230 de polițiști de patrulare, cu peste 110 echipaje, au fost antrenați pentru menținerea ordinii publice pe întreg teritoriul R. Moldova.

„Zonele cu potențial de risc au fost monitorizate constant, inclusiv în contextul condițiilor meteo din ultimele ore, iar situația operativă s-a menținut stabilă”, anunță autoritățile.

În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să utilizeze anvelope de iarnă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită.