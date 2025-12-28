Temeri legate de inflație și dezinformare rusească, în prag de An Nou, când Bulgaria trece la euro

Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie, pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă.

Statul din Balcani, cu o populaţie de 6,5 milioane de locuitori, va deveni cea de-a 21-a ţară care va adera la zona euro, la 1 ianuarie, iar factorii de decizie din Bruxelles şi Sofia speră că acest lucru va stimula economia celei mai sărace naţiuni din UE şi va consolida traiectoria sa pro-occidentală.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a declarat că „datorită monedei euro”, Bulgaria va avea mai mult comerţ, mai multe investiţii şi mai multe „locuri de muncă de calitate şi venituri reale”.

Cu ocazia unei recente vizite la Sofia, comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că această mişcare este esenţială într-un moment în care Rusia este în război cu Ucraina, tensiunile geopolitice sunt în creştere şi incertitudinea economică globală „subliniază importanţa unităţii europene”.