Strâmtoarea Ormuz, redeschisă complet de Iran: Prețul petrolului se prăbușește

Iranul a anunțat vineri, 17 aprilie, că traficul prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru navele comerciale pe perioada rămasă a armistițiului. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat într-o postare pe platforma X că trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este permisă integral, în conformitate cu armistițiul din Liban.

Totuși, navele vor trebui să tranziteze printr-o „rută coordonată”, stabilită de autoritățile maritime iraniene. Decizia vine în contextul în care Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, după eșecul negocierilor dintre Washington și Teheran desfășurate în Pakistan weekendul trecut.

Petrolul scade puternic

Prețurile petrolului au scăzut puternic după anunț.

Conform CNN, cotația Brent, reperul global, a scăzut cu 9,5%, până la puțin sub 90 de dolari pe baril. În același timp, WTI, din SUA, a coborât cu 9,6%, până la 82,60 dolari pe baril.

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, piețele globale de energie și materii prime au fost puternic afectate. Închiderea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice au dus la creșteri bruște ale prețurilor la petrol și la perturbări majore ale fluxurilor comerciale dintre Orientul Mijlociu și Uniunea Europeană.