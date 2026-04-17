Un nou reținut în dosarul Moldsilva pentru presupuse angajări pe bani

Procuratura Generală a confirmat pentru TVR Moldova reținerea unui nou bănuit în dosarul Moldsilva pentru presupuse angajări contra bani. Pe 16 aprilie, în acest dosar a fost reținută o persoană.

Potrivit autorităților, doi bănuiți ar fi pretins și primit de la mai multe persoane între 5.000 și 8.000 de euro pentru angajări la agenție în funcția de pădurar.

În aceeași zi, în urma perchezițiilor efectuate de Centrul Național Anticorupție, Agenția „Moldsilva” a precizat că persoanele vizate nu fac parte din instituție. Reprezentanții „Moldsilva” au declarat „toleranță zero față de acțiunile ilicite în fondul forestier” și au anunțat că vor colabora pe deplin cu ancheta.

„Faptele vizate de comunicatul CNA țin în exclusivitate de acțiunile ofițerilor Centrului Național Anticorupție și ale Procuraturii municipiului Chișinău cu referire la reținerea a două persoane, care nu sunt lucrători ai ramurii silvice”, a precizat Agenția Moldsilva.