Un nou contingent de carabinieri moldoveni pleacă în misiunea KFOR din Kosovo

Un nou contingent de carabinieri ai Republicii Moldova a plecat astăzi în misiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo (KFOR), marcând a cincea rotație a efectivului moldovean în cadrul operațiunii.

Pentru prima dată, contingentul include două femei, iar comanda este asigurată, pentru a doua oară, de o femeie, fapt prezentat de autorități drept o confirmare a profesionalismului și a egalității de șanse în structurile de ordine publică.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că participarea Republicii Moldova la astfel de misiuni are o semnificație care depășește aspectul operațional.

„Participarea dumneavoastră în această misiune are o semnificație care depășește cadrul unei rotații operaționale. Ea confirmă că Republica Moldova este un partener serios, care înțelege valoarea solidarității internaționale și rolul pe care instituțiile sale îl pot avea în sprijinirea securității într-un spațiu mai larg decât propriile frontiere”, a spus ministra.

La rândul său, comandantul contingentului, Liubovi Luchianciuc, a afirmat că echipa pleacă în misiune cu responsabilitate și determinare.

„Ne asumăm această misiune cu onoare și devotament, având convingerea că vom reprezenta Republica Moldova cu demnitate, contribuind la promovarea păcii, cooperării și valorilor pe care le împărtășim”, a declarat aceasta.

Potrivit autorităților, participarea carabinierilor moldoveni la misiuni internaționale contribuie la consolidarea securității și stabilității globale, precum și la promovarea respectării drepturilor fundamentale și a statului de drept, în conformitate cu Carta ONU și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova.