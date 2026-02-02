Dosarul Epstein: Prințesa Mette-Marit a Norvegiei, menționată de sute de ori în documente

Documentele publicate recent de Departamentul Justiției din SUA o menționează de câteva sute de ori pe Prințesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondențele lui Jeffrey Epstein.

Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prințesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conținut sexual explicit și conversații separate în care consilierul științific al lui Bill Gates făcea aluzii sexuale legate de aceasta.

În noiembrie 2012, Mette-Marit i-a trimis lui Epstein un mesaj în care întreba dacă este potrivit să-i propună fiului ei de 15 ani o imagine cu „două femei goale purtând o placă de surf” ca fundal de ecran, arată un fișier postat de AFP pe platforma X.

„Este nepotrivit ca o mamă să sugereze două femei dezbrăcate cu o placă de surf pentru wallpaper-ul fiului meu de 15 ani?”, i-a scris aceasta.

Epstein i-a răspuns scurt: „Lasă-i pe ei să decidă, mama ar trebui să stea departe de asta.”

Într-o altă conversație din 2011, Boris Nikolic, consilier științific apropiat al lui Bill Gates, i-a scris lui Epstein după o întâlnire legată de DARPA: „Ea vrea să-ți poarte copilul? ;)”

Ulterior, Epstein s-a referit la prințesa Mette-Marit drept „a mess” („un dezastru”) și l-a invitat pe Nikolic pe insula sa.

Corespondențele ridică noi semne de întrebare privind relațiile personale ale prințesei cu Epstein, pe care Casa Regală Norvegiană l-a descris anterior drept „o eroare de judecată” și „o relație regretată”.