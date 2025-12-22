Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al PAS

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost luată sâmbătă, în cadrul unei ședințe a Consiliului Politic Național PAS.

Președintele Parlamentului a anunțat pe pagina sa de Facebook că ședința a sintetizat rezultatele acestui an.

„Am avut alegeri parlamentare și o campanie electorală plină de dificultăți, dar și de rezultate pentru partid: 3.000 de voluntari, 6.000 de evenimente electorale, 200 de ziare personalizate în raioane și orașe. Ca urmare, aceste cifre au însumat 792.557 de voturi din partea cetățenilor. Am primit un nou mandat de încredere din partea oamenilor. Această încredere ar trebui să ne stimuleze la o muncă și mai intensă, la implementarea unor proiecte promițătoare la nivel național și la nivelul fiecărei localități”, a remarcat liderul partidului.

El consideră că acum „este necesar să ne concentrăm pe creșterea economică care va crea locuri de muncă și va crește veniturile”.

„Și nu în ultimul rând, vom avansa rapid agenda europeană, pentru că nu ne putem permite să ratăm această fereastră de oportunitate. Aceasta este șansa generației noastre”, a subliniat Igor Grosu.

După cum a relatat anterior Infotag, Grosu a devenit președinte interimar al partidului PAS în decembrie 2020, după ce Maia Sandu a demisionat din funcția de lider al partidului la alegerea sa ca președinte al Republicii Moldova. Igor Grosu a fost ales președinte al partidului PAS la congresul partidului din 15 mai 2022. La acea vreme, el era singurul candidat pentru această funcție.

La congresul din 2022, Natalia Gavrilită, Andrei Spînu, Sergiu Litvinenco, Dan Perciun, Olesea Stamate și Radu Marian au fost aleși vicepreședinți ai partidului PAS, în timp ce Artur Mija a fost ales secretar general. Din această listă, doar deputatul Radu Marian și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, rămân în prezent în PAS. PAS a anunțat doar realegerea lui Grosu, dar nu a făcut niciun anunț cu privire la reînnoirea întregii conduceri a partidului.