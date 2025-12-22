Reacția lui Filat după ce a fost condamnat la închisoare în Franța: Mulțumesc, Maia

Fostul premier Vlad Filat califică drept „motivată politic” decizia instanței franceze care l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, susținând că hotărârea ar fi fost influențată din Republica Moldova și că a depus recurs împotriva sentinței.

Într-o declarație pentru presă, Vlad Filat afirmă că decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul ce ține de partajarea bunurilor după divorțul său din 2012 ar fi fost „motivată politic” și „puternic influențată din Republica Moldova”.

Potrivit acestuia, solicitările transmise autorităților franceze ar fi fost exagerate și lipsite de fundament juridic, ceea ce ar fi condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, care i-ar fi surprins atât pe avocați, cât și pe participanții la proces.

Filat consideră nejustificată atragerea sa în această speță și susține că dosarul ar avea ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța. El afirmă că menținerea procedurii în instanțele franceze s-ar baza pe o mărturie mincinoasă.

Totodată, fostul premier declară că este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în proces și a solicitat despăgubiri în valoare de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul ar fi fost anterior clasat în Republica Moldova. Vlad Filat anunță că a depus recurs împotriva sentinței și se declară încrezător că „adevărul și legalitatea vor prevala”, iar eventualele abuzuri de procedură și interferențe politice vor fi sancționate.

Declarația sa vine după ce, la începutul lunii decembrie, Tribunalul corecțional din Paris l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani. Prin hotărârea din 8 decembrie, instanța a emis și un mandat de arestare pe numele fostului premier, acesta neprezentându-se la proces.