Agricultorii din raionul Dubăsari se confruntă cu dificultăți tot mai mari în activitatea lor zilnică, din cauza restricțiilor impuse de autoritățile de la Tiraspol. Pentru a putea lucra terenurile și a transporta recolta, fermierii sunt obligați să prezinte anual documente complexe și să plătească taxe nejustificate, inclusiv procente din producție, considerate ilegale de Chișinău. Această situație afectează grav veniturile agricultorilor și pune în pericol competitivitatea produselor moldovenești pe piețele interne și externe.

Măsurile impuse transformă activitatea agricolă într-o adevărată provocare, deoarece fermierii se văd nevoiți să facă față birocratiei excesive și unor costuri suplimentare, în timp ce recoltele riscă să rămână nevalorificate. Eforturile lor pentru a menține producția și a-și asigura traiul zilnic sunt serios afectate de aceste presiuni externe.

Autoritățile de la Chișinău monitorizează atent situația și avertizează că astfel de practici sunt ilegale și contravin drepturilor producătorilor agricoli. Totodată, experții atrag atenția că lipsa unui cadru clar și respectarea legislației în regiune poate submina stabilitatea economică a agricultorilor și poate afecta securitatea alimentară a Republicii Moldova.

Fermierii solicită intervenție rapidă și soluții concrete pentru a putea continua activitatea fără presiuni, taxe ilegale sau proceduri excesiv de complicate. Situația reflectă tensiunile dintre autoritățile de la Chișinău și administrația separatistă și impactul direct asupra economiei locale.

În concluzie, restricțiile și presiunile impuse de Tiraspol transformă agricultura din Dubăsari într-un sector vulnerabil, iar sprijinul guvernului central este esențial pentru protejarea fermierilor și asigurarea dreptului lor la muncă și venituri corecte.