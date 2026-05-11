Fermierii loviți de seceta din 2025 ar putea primi ajutoare de 50 de milioane de lei

Fermierii care au avut de suferit din cauza secetei și arșiței puternice din vara anului 2025 ar putea primi ajutor financiar din partea statului. Guvernul a pregătit un proiect de hotărâre prin care urmează să fie alocate 50 de milioane de lei pentru compensarea parțială a pierderilor înregistrate la culturile de porumb și floarea-soarelui.

Potrivit documentului, sprijinul va fi oferit prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, iar banii vor ajunge la fermierii care au înregistrat pierderi de cel puțin 50% în urma fenomenelor extreme. Compensațiile vor fi calculate în funcție de suprafața afectată și gradul de distrugere a culturilor.

Ministerul Agriculturii susține că anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru agricultură, după ce temperaturile foarte ridicate și lipsa precipitațiilor au compromis recoltele în mai multe regiuni ale țării. În unele localități din sud, temperaturile au ajuns până la 39 de grade Celsius, iar deficitul de precipitații a afectat grav culturile agricole.

Datele incluse în nota informativă arată că, până la sfârșitul lunii octombrie 2025, au fost întocmite sute de acte de constatare a pagubelor, cele mai afectate zone fiind Ștefan Vodă, Cahul, UTA Găgăuzia și Căușeni. Autoritățile avertizează că fără intervenții rapide multe ferme riscă să devină necompetitive sau chiar să-și înceteze activitatea.

Pentru a beneficia de ajutor, agricultorii vor trebui să depună cereri la subdiviziunile teritoriale AIPA, împreună cu actele care confirmă pagubele provocate de secetă și arșiță. Cererile vor putea fi depuse timp de 20 de zile lucrătoare după intrarea în vigoare a regulamentului.

Proiectul de hotărâre urmează a fi examinat în cadrul ședinței Guvernului de miercuri, 13 mai.