Fermierii nu o mai vor pe Catlabuga la Agricultură și cer să fie consultați înainte de desemnarea viitorului ministru

Asociația „Forța Fermierilor” solicită guvernării să consulte obligatoriu organizațiile de profil agricol înainte de desemnarea viitorului ministru al agriculturii și industriei alimentare. Organizația susține că persoana propusă ar trebui să își prezinte public viziunea pentru agricultură, să răspundă la întrebările reprezentanților sectorului și să își asume angajamente clare.

Potrivit unui comunicat al asociației, procesul de numire ar trebui să fie transparent și real, nu o formalitate.

„Această consultare este în concordanță cu principiile democratice și practicile europene, unde parteneriatul social și dialogul cu părțile interesate sunt fundamentale”, menționează Forța Fermierilor.

Asociația critică modul în care au fost făcute numirile anterioare în fruntea ministerului și afirmă că rezultatele au fost dezastruoase pentru sectorul agricol. În comunicat se face referire la mandatul ministrei Ludmila Catlabuga, despre care se afirmă că „nu a respectat promisiunile făcute fermierilor și a continuat o abordare birocratică și superficială”.

„Forța Fermierilor” susține că lipsa unor politici coerente a dus la prăbușirea exporturilor agroalimentare, creșterea importurilor și migrația masivă a forței de muncă din mediul rural. Organizația cere ca fermierii să fie implicați direct în procesul de desemnare a viitorului ministru, pe motiv că de această decizie depinde viitorul unui sector esențial pentru economia națională.