Vlad Filat, despre jaful din facturi: „PAS ne-a aruncat într-un vârtej al prețurilor fără busolă”

Republica Moldova a trecut, între 2022 și 2025, prin cel mai mare șoc energetic din Europa, ceea ce a dus la prăbușirea economiei, la pierderea locurilor de muncă și un val record de migrație. Afirmațiile aparțin fostului premier Vlad Filat, cu referire la datele Eurostat, „care sunt clare și nu lasă loc de interpretări”. În opinia sa, totul s-a întâmplat din cauza „incapacității crase” a guvernării PAS de a gestiona situația.

„Astăzi trebuie spus răspicat care este una dintre cauzele directe: criza energetică gestionată catastrofal de PAS. Nu războiul, nu piața globală, nu „moștenirea grea”, ci incapacitatea crasă a autorităților de a gestiona momentul critic prin care a trecut țara. În timp ce alte state au intervenit pentru a amortiza șocurile, Moldova a fost aruncată de PAS în plin vârtej al prețurilor fără busolă, fără strategie, fără niciun plan coerent”, notează Filat, într-o analiză pe Facebook.

Fostul prim-ministru atrage atenția că, potrivit datelor Eurostat, Repubica Moldova a fost statul european care a resimțit cel mai mare șoc al prețurilor la gaze în ultimii ani.

„În perioada 2022-2025, mediul de afaceri din Moldova a cunoscut cel mai mare șoc energetic din întreaga Europă. Diferența dintre tariful minim și cel maxim la gazele naturale a fost de 7,5 ori. Nicio altă țară europeană nu a trecut printr-o asemenea prăpastie de prețuri. Iar dacă luăm în calcul diferența de TVA, 8% în Moldova și 20% în Uniunea Europeană, situația este mult mai gravă”, menționează fostul premier.

Potrivit lui, impactul nu se reduce la cifre seci, ci la destinele oamenilor și la supraviețuirea efectivă a afacerilor locale.

„Aici nu este vorba doar de grafice sau statistici. În spatele acestor cifre sunt mii de afaceri care s-au prăbușit. Sunt întreprinderi care nu au mai rezistat la facturile umflate artificial, la decizii haotice și la lipsa totală de viziune a celor care pretindeau că știu cum se gestionează o criză de asemenea proporții. În 2022, prețul pentru business a ajuns la 1,58 euro/m³ – de peste șapte ori mai mult decât minimul de 0,21 euro/m³. Nicio economie sănătoasă nu putea suporta o asemenea explozie de costuri”, atrage atenția Vlad Filat.

El mai constată că Republica Moldova plătește în continuare prețuri record chiar și după trecerea vârfului crizei.

„În 2025, Moldova plătește cel mai mare preț la gaze naturale din toate țările din Balcani – 0,76 euro/m³, la egalitate cu Cehia și peste România, Macedonia de Nord, Bulgaria sau Serbia. În loc să ieșim mai puternici din criză, am ieșit mai vulnerabili, mai îndatorați și mai dependenți”, afirmă fostul prim-ministru, avertizând că efectul de domino al scumpirilor a generat o veritabilă criză socială.

„Criza energetică a devenit motorul crizei economice și sociale. Când energia se scumpește de șapte ori, nu se prăbușește doar o factură, se prăbușește întreaga structură economică. A urmat efectul în lanț: creșterea prețurilor la produse, scăderea competitivității, închiderea întreprinderilor, pierderea veniturilor, migrația tinerilor. Într-o economie sufocată de costuri și indecizie, viitorul a devenit un lux”, a adăgat Filat.

În același context, acesta mai sugerează că lipsa de transparență în achizițiile de gaze și deciziile „discutabile” luate în perioada critică ar trebui să devine subiect de anchetă judiciară.

„Despre modul în care au fost făcute achizițiile de gaze, despre lipsa de transparență și deciziile discutabile ale autorităților se va vorbi mult. Poate, într-o zi, instituțiile statului vor avea curajul și independența de a face anchetele care se impun. Până atunci, un singur lucru e sigur: cel mai mare șoc energetic din Europa nu a fost un accident. A fost rezultatul direct al incompetenței guvernării. Această incompetență nu se măsoară doar în euro pe metru cub. Se măsoară în oameni care au plecat, în fabrici care s-au închis și în speranțe care s-au stins”, a conchis Vlad Filat.