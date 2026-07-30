Fermierii români au protestat la București față de blocarea exporturilor de oi și capre

Fermierii români au protestat joi la București față de interzicerea exporturilor de oi și capre, reclamând pierderi de sute de milioane de euro și cerând intervenția autorităților. Manifestația a degenerat în îmbrânceli cu jandarmii, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Protestul a început în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, unde crescători din mai multe județe au cerut să discute cu conducerea instituției. Ulterior, fermierii s-au deplasat în Piața Victoriei, în fața Guvernului, unde s-au adunat aproximativ cinci mii de persoane. Aceștia au cerut reluarea exporturilor, despăgubiri pentru pierderile suferite și demisia conducerii ANSVSA.

Manifestația are loc pe fondul crizei din sectorul zootehnic, afectat de pesta micilor rumegătoare și de restricțiile sanitar-veterinare. Comisia Europeană a prelungit până pe 31 decembrie interdicția exporturilor de ovine și caprine din România către țările terțe, după apariția unui focar de boală în județul Mureș.

Fermierii susțin că restricțiile au blocat reluarea exporturilor către țările arabe, iar pierderile pentru acest an ar putea depăși 300 de milioane de euro. Aceștia cer deblocarea urgentă a comerțului și măsuri de sprijin pentru fermele afectate.

Conducerea ANSVSA a anunțat convocarea unei celule de criză și a declarat că instituția discută cu reprezentanții Comisiei Europene pentru identificarea unor soluții.