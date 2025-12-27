Poliția a deschis un proces penal pe cazul fetiței de 13 ani, care a fost bătută de alte două tinere

Oamenii legii au pornit un proces penal în cazul adolescentei de 13 ani, care a fost agresată de mai multe tinere, în raionul Ialoveni. Informația a fost confirmată de șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Totodată, minora a fost spitalizată.

Potrivit Poliției, în funcție de rezultatele expertizelor și de concluziile anchetei, vor fi stabilite acțiunile procesuale care se impun, conform legislației în vigoare.

„Din cercetările preliminare s-a stabilit că minora ar fi fost agresată de două minore, născute în anul 2010, pe fondul unui conflict anterior.

Victima a fost preluată de ambulanță și internată la IMSP Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.

Circumstanțele cazului sunt investigate în cadrul unui proces penal, urmând recepționarea expertizelor medico-legale”, a declarat șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Un incident extrem de grav a avut loc într-o localitate din raionul Ialoveni, unde o fetiță de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau întreaga scenă