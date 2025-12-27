Vlad Filat a fost dat în căutare internațională de INTERPOL Paris

Fostul premier, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională. Cererea a fost transmisă la 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL din Paris.

„Confirm faptul cǎ, Direcția cooperare internațională polițienească a Poliției a fost notificată de cǎtre Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internațională cu scop de arest.Confirm faptul cǎ, Direcția cooperare internațională polițienească a Poliției a fost notificată de cǎtre Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internațională cu scop de arest”, a declarat șefa secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară.

O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP, citată de agrepres.ro. La rândul său, Filat susține că decizia instanței franceze e legată de partajarea bunurilor după divorțul său din 2012, și este „motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.

„Mulțumesc, Maia!”. A fost mesajul fostului premier, Vlad Filat, recent condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.