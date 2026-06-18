Fermierii și experții, împotriva noii politici fiscale: Alimentele se vor scumpi

Consiliul de experți creat pe lângă Comisia agricultură și industrie alimentară a examinat noua politică bugetar-fiscală propusă de Guvern și a criticat modificările preconizate pentru sectorul agricol. Participanții la ședință au calificat documentul drept „anti-agricol” și au cerut menținerea cotei TVA de 8% pentru anul 2027.

Ședința a avut loc pe 17 iunie și a fost prezidată de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară. La discuții au participat reprezentanți ai asociațiilor de profil, experți economici, fermieri și producători agricoli.

Potrivit participanților, majorarea TVA la 20% pentru produsele agroalimentare și inputurile agricole riscă să afecteze grav sectorul, care se confruntă deja cu dificultăți generate de crizele din ultimii ani.

„TVA-ul preferențial nu este un moft al fermierilor, ci o necesitate argumentată, care permite agriculturii – unul dintre motoarele economiei naționale – să funcționeze eficient. Autorii proiectului nu au preluat practica și spiritul directivelor Uniunii Europene, unde în majoritatea statelor membre se aplică cote reduse de TVA pentru produsele alimentare și agricole. Este o eroare impardonabilă ca acest proiect să fie justificat prin alinierea la standardele UE”, a declarat Serghei Ivanov.

Deputatul a criticat și poziția Ministerului Finanțelor, despre care a spus că este motivată exclusiv de necesitatea acoperirii deficitului bugetar.

Participanții la ședință au amintit că legislația europeană permite și chiar recomandă aplicarea unor cote reduse de TVA pentru produsele alimentare, în vederea protejării securității alimentare. În opinia acestora, noile măsuri fiscale ar putea duce la creșterea costurilor de producție, reducerea lichidităților fermierilor, scumpirea alimentelor și diminuarea competitivității producătorilor autohtoni.

O altă critică a vizat perioada acordată pentru consultările publice. Potrivit experților, autoritățile au oferit doar opt zile pentru analizarea unui document de peste 660 de pagini, termen considerat insuficient pentru evaluarea impactului măsurilor propuse.

Totodată, participanții și-au exprimat îngrijorarea față de intenția de a aplica noile prevederi începând cu 1 octombrie, în plin sezon agricol.

În urma discuțiilor, Consiliul de experți a solicitat oficial menținerea cotei TVA de 8% pentru agricultură în anul 2027 și reevaluarea întregului concept fiscal pe baza unor calcule de impact detaliate.

„Toate observațiile și argumentele prezentate de experți vor fi sistematizate și transmise instituțiilor competente. Considerăm esențial un dialog real cu reprezentanții sectorului agricol înainte de adoptarea unor modificări fiscale care pot avea un impact major asupra economiei și asupra activității producătorilor agricoli”, a declarat Serghei Ivanov.

Reprezentanții Consiliului au cerut autorităților să renunțe la adoptarea în grabă a modificărilor și să identifice soluții alternative care să nu afecteze activitatea fermierilor și securitatea alimentară a țării.