Elena Dragalin: Veronica a fost chemată 3 zile la Președinție pentru „lecții” despre PA

Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Elena Dragalin susține că fiica sa, Veronica Dragalin, ar fi fost supusă unor presiuni psihologice în perioada în care conducea instituția.

În cadrul emisiunii „Gonța Media”, Elena Dragalin a declarat că fiica sa a fost convocată la Președinție, unde ar fi participat mai mulți reprezentanți ai puterii. „În trei zile este chemată la Președinție cu 15 șacali din PAS, care considerau că știu foarte bine ce se întâmplă în justiție și trebuie să o învețe pe Veronica cum să conducă Procuratura Anticorupție”, a declarat aceasta.

„Cele mai urâte, cele mai josnice bârfe au venit de la consilierele președintei. Deci acolo era cuibul unde se discutau fel de fel de lucruri.

Eu vreau să menționez un lucru care a fost într-adevăr foarte josnic. Când o consilieră a președintei, la o conferință internațională în Atlanta, unde era și Veronica, și mai era ministra Justiției și așa mai departe, a întrebat-o pe Veronica dacă este gravidă.

Și vorbim de o consilieră din străinătate, nu vorbim de o consilieră din Republica Moldova. Faptul că nici nu știm cine sunt toți consilierii președintei, dar faptul că are consilieri din străinătate mai mulți decât ar trebui să aibă mă face să cred că, pentru ei, moldovenii nu sunt persoane care merită să fie tratate ca oameni cu demnitate, ca oameni normali, pentru că așa ceva este o absurditate. Adică trebuie să nu-ți pese de oameni.

Eu am considerat că asta a fost o presiune psihologică asupra Veronicăi. Și nu a fost unica. Au fost foarte multe și foarte murdare presiuni psihologice ca să o frângă. Ea a fost suficient de puternică și nu s-a frânt, dar presiunile au fost enorme”, a declarat Elena Dragalin.

„Într-un an, imediat după ce am primit medalia sau înainte de medalie, după convenție, noua președintă a fost la Chicago. Am solicitat 15 minute, împreună cu soțul meu, să vorbim între patru ochi, mă rog, între șase, că era și soțul meu prezent. Exact atunci era perioada când Iulian Rusu de la CNA ieșise în Parlament cu aiureala pe care, cel puțin noi, n-am înțeles-o, ce voia să spună.

Nu era nicio luptă între Iulian Rusu și Veronica Drăgălin, pentru că Iulian Rusu nu știa ce face și nu era la locul potrivit unde era. El vocifera ceea ce l-au pus alții să spună.

Atunci, la Chicago, am întrebat-o pe doamna președinte ce se întâmplă și dacă Veronica mai trebuie să rămână acolo sau să plece. Ea era foarte indignată de ceea ce se spusese în Parlament. A zis: «Lasă că mă uit eu ce se întâmplă acolo, de ce au atacat-o. Am văzut că nu e de glumă și nu o las pe Veronica singură».

Cum spuneam, presiunea psihologică era enormă. Am venit și eu la Chișinău și, în trei zile, Veronica este chemată la Președinție cu 15 șacali din PAS, cei de sus, care, în loc să-și facă treaba pe la ministere și prin departamentele unde lucrau sau în Parlament, considerau că știu foarte bine ce se întâmplă în justiție și trebuie să o învețe pe Veronica cum să conducă Procuratura Anticorupție.

Acolo persoane total neadecvate au început să o atace. Neadecvate, am în vedere prin faptul că nu cunosc nimic despre justiție. Același Dan Perciun, aceeași Liliana Nicolaescu-Onofrei, nu mai știu cine era acolo. Ministrul Justiției de atunci, Litvinenco, a tăcut, deși el, de fapt, pricepea ceva în justiție și înțelegea ce se întâmplă.

Gavrilița era premieră. După aceea Veronica s-a întâlnit și cu Gavrilița, care nu mai era premier, dar era în anturajul PAS-ului, ceea ce eu numesc Comitetul Central, cei 12-15 oameni care decid totul.

Au fost chemate trei zile la rând ca să li se citească morală, să li se spună pe cine să dea afară, să li se spună ce trebuie să facă pe anumite cazuri. După asta, Veronica a scris o scrisoare celor trei capi ai statului – Parlamentul, Președinția și premierul, care atunci era Recean – și le-a zis: «Aici s-a încheiat. Asta e». Era iunie 2023. «Aici s-a încheiat epopeea. Nu mă mai chemați niciodată, că n-am să vin».”, a mai povestit mama Veronica Dragalin.

„Aceste întruniri de la Președinție se făceau fără a fi înregistrate într-un registru, cu cine a intrat și cine a ieșit din instituție. Deci urmele sunt șterse. Încearcă să demonstrezi că ai fost chemat sau cine a mai fost acolo. Se intra întotdeauna pe ușa din spate.

Deja în acea perioadă, Veronica a ajuns la concluzia că nu există nicio șansă să-și ducă nu doar mandatul la sfârșit, dar măcar munca la bun sfârșit, cazurile la care începuse să lucreze.

Pentru mine a fost clar. Fiind la Chișinău, o întâmpinam pe Veronica la poarta Președinției pentru suport moral. Când am văzut aceste lucruri, mi-am dat seama că nu mai avea niciun sens să rămână în funcția în care era. Încă s-a ținut mult după asta”, a mai adăugat Elena Dragalin.

Deocamdată, nici Președinția, nici reprezentanți ai PAS nu au comentat acuzațiile formulate de Elena Dragalin.