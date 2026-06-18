Influencera Doina Danielean critică reforma fiscală: „Cetățenii nu sunt un bancomat al statului”

Influencera Doina Danielean a criticat propunerile privind majorarea TVA la 20% pentru anumite domenii, susținând că măsura ar duce la scumpirea medicamentelor, energiei, locuințelor și altor servicii esențiale. Ea afirmă că în multe state europene sunt aplicate cote reduse de TVA pentru a proteja populația și acuză autoritățile că transferă povara problemelor bugetare asupra cetățenilor, în loc să reducă cheltuielile din aparatul de stat. „

RUȘINE!

Ni se spune că mergem spre Europa.

Atunci , de ce ni se propune un TVA de 20% pentru domenii unde multe state europene aplică 5%, 7%, 10% sau cote reduse pentru a proteja cetățenii?

Cum poți vorbi despre grijă față de oameni când scumpești medicamentele, energia, locuințele, serviciile și tot ce ține de traiul de zi cu zi?

Asta nu este o reformă făcută pentru oameni.

Este încă o povară pusă pe umerii celor care muncesc, plătesc taxe și încearcă să ducă un trai decent.

Înainte să umblați în buzunarele cetățenilor, spuneți-ne: câte salarii exorbitante din instituțiile statului au fost reduse?

Câți funcționari incompetenți și posturi inutile au fost eliminate? Ce economii reale s-au făcut în aparatul de stat? (Vedeți exemplul demnitarilor din Ungaria, care au cedat din salariile lor !)

De fiecare dată când bugetul are probleme, soluția pare să fie aceeași: mai luați de la oameni.

Mai multe taxe, mai multe impozite, mai multe scumpiri. Dar nici în Europa, pe care o invocăm atât de des, nu găsim asemenea abordări pentru produsele și serviciile esențiale.

Da, susținem parcursul european și armonizarea legislației.

Dar armonizarea nu înseamnă să preluăm doar ceea ce împovărează cetățeanul și să ignorăm măsurile care îl protejează.

Din păcate cu aceste legi fiscale noi , se exagerează cu taxele mai mult decât e chiar în UE !

Moldova nu se poate construi prin sărăcirea propriului popor.

Cetățenii nu sunt un bancomat al statului.

Ajunge cu experimentele pe spatele oamenilor! Noi, poporul, Nu vom permite aceste legi fiscale, care-s mai drastice decât în UE!