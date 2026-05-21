Ilona Stepan, membra juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea: De ce a primit România 3 puncte, de fapt

A fost scandal la Eurovision după ce juriul din Republica Moldova a acordat României doar trei puncte în finala concursului, deși reprezentanta țării, Alexandra Căpitănescu, a reușit să se claseze pe locul al treilea. Decizia a provocat numeroase reacții în mediul online și în spațiul public. Ilona Stepan a explicat criteriile de acordare a notelor.

Mai mulți comentatori și politicieni au criticat votul acordat de juriul moldovean, considerând că punctajul nu reflectă prestațiile din finală și nici susținerea publicului. Controversa a devenit și mai mare după ce membrii juriului au început să explice modul în care au fost oferite notele.

Victoria Cușnir, un alt membru al juriului a explicat că voturile nu au fost acordate pe baza prestației din finală, ci în urma repetiției generale desfășurate cu o zi înainte de concurs. Potrivit acesteia, interpretarea Alexandrei Căpitănescu din timpul repetiției ar fi fost mai slabă decât cea din finală, iar acest lucru a influențat punctajul.

Acum a venit și rândul Ilonei Stepan să-și motiveze punctajul oferit. Ea a subliniat că, din perspectiva unui muzician profesionist, este important ca un artist să poată susține două prestații consecutive la același nivel. A explicat că juriul urmărește stabilitatea vocală și capacitatea concurentului de a performa constant, nu doar prestația transmisă în direct în finală. În opinia sa, ceva nu a funcționat în timpul repetiției generale și diferențele dintre cele două interpretări au fost evidente.

Totodată, Ilona Stepan a precizat că, în evaluarea sa personală, Alexandra Căpitănescu s-a aflat pe locul 7, considerând că o clasare în primele zece poziții reprezintă oricum un rezultat foarte bun. Totuși, explicațiile oferite de membrii juriului nu au reușit însă să calmeze complet criticile apărute după finala Eurovision 2026.

„Vreau să zic acum pentru toți să mă audă. Juriul nu votează finala concursului, juriul votează repetiția generală a concursului. Diferă foarte mult de ce este a doua zi. Prestația ei, din păcate, a fost foarte diferită de ceea ce a fost în finală. Pentru că, eu, în finală chiar am ascultat. Mie mi-a fost chiar interesant cum va fi, cum se vor prezenta. Eu sunt muzician profesionist. Pentru mine contează să văd dacă omul ăsta rezistă două concerte la rând sau două prestații la rând, să se manifeste tot atât de bine. Ceva s-a întâmplat cu ea la repetiția generală. Eu cred că este imprimarea repetiției generală. Cine dorește, o poate asculta și o să vadă că diferența este una foarte mare. Eu i-am dat locul 7. Pentru mine primele zece locuri sunt foarte bune.”, a transmis Ilona Stepan.