Ucrainenii au distrus un sediu FSB din Crimeea, provocând circa 100 de victime. Zelenski: „Sancțiunile vor continua să funcționeze”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele speciale ale serviciului de informații SBU au distrus un complex aparținând FSB, principala agenție de informații a Rusiei, și un sistem de rachete antiaeriene Pantsir-S1, situate în Crimeea ocupată ilegal. Atacul s-a soldat cu aproximativ 100 de victime în rândul militarilor ruși, a mai arătat Zelenski.

„Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale SBU „A” au obținut rezultate bune. Un sediu al FSB-ului rus a fost atacat, iar un sistem de rachete sol-aer Pantsir-S1 a fost distrus pe teritoriul nostru ocupat temporar. Datorită acestei singure operațiuni, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de ocupanți uciși și răniți. Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război. Sancțiunile pe termen mediu și lung ale Ucrainei vor continua să funcționeze”, a scris președintele Volodimir Zelenski joi pe Facebook, publicând un montaj video cu atacul ucrainean. În imagini se vede cum un complex format din mai multe clădiri, situat – potrivit sursei citate – pe malul mării, în nord-estul peninsulei Crimeea, este atacat cu drone și distrus în totalitate.

