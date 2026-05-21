Jaf din bani publici! Bunuri subevaluate la Ministerul Energiei și deficiențe în inventariere

Auditul Curții de Conturi a identificat probleme la Ministerul Energiei în modul în care au fost gestionate și raportate bunurile și banii statului în anul 2025. Este vorba de erori de gestiune, lipsa inventarierii complete a unor active și neclarități în administrarea fondurilor pentru proiectele energetice.

Potrivit raportului de audit, ministerul nu a reflectat corect în evidențele contabile valoarea bunurilor gestionate prin întreprinderea de stat Moldelectrica. Este motivul pentru care în acte apar sume mai mici decât valoarea reală a patrimoniului, iar diferența este de peste 650 de milioane de lei.

Auditul mai arată că unele bunuri ale statului au fost incluse greșit în capitalul social al întreprinderii Moldelectrica, deși acestea ar trebui să rămână proprietate publică. Potrivit legii, bunurile publice nu pot fi incluse în capitalul unei întreprinderi de stat ca și proprietate a acesteia.

Curtea de Conturi semnalează și probleme în gestionarea banilor din domeniul eficienței energetice. Mai exact, Centrul Național pentru Energie Durabilă nu a înregistrat corect toate sumele ce trebuiau încasate și nici toate datoriile. Din această cauză, la sfârșitul anului 2025, nu au fost raportate aproximativ 67 milioane lei care trebuiau încasate de la unele companii.

De asemenea, rețelele de gaze naturale nu sunt încă inventariate integral, iar unele nici nu au acte clare de proprietate, deși au fost construite inclusiv din bani publici. Din această cauză, nu se știe exact nici valoarea acestora, nici lungimea totală și nici starea în care se află.

Raportul mai arată că sunt restanțe mari în unele procese de reformă și reorganizare din sectorul energetic, care aveau ca termen anul 2019.