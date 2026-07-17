Festivalul „Te salut, Chișinău” a început: Programul evenimentului

Locuitorii, dar și oaspeții Capitalei sunt invitați la Festivalul „Te salut, Chișinău”, organizat cu prilejul marcării a 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Evenimentul a ajuns la cea de-a șasea ediție și se va desfășura timp de trei zile în centrul Capitalei.

Festivalul debutează în această seară cu un concert de muzică populară. Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, urcă pe scenă alături de Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Din program mai fac parte ansamblurile „Mărțișor”, „Izvorașul” din Cahul și „Plăieșii”. Invitații speciali din România sunt Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Paul Surugiu-Fuego și Andra.

Evenimentul va continua sâmbătă, începând cu ora 18:00. Seara va fi dedicată muzicii retro. Pe scenă vor evolua: Orchestra Municipală de Cameră „Camerata Chișinău”, director artistic, Alexandru Rotaru și dirijor, Denis Ceausov, împreună cu Dorel Burlacu Band și interpreții: Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Nina Crulicovschi, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Anatol Mîrzenco, Constantin Moscovici, Catharsis, Cristofor Aldea Teodorovici, Cătălin Josan, Tania Turtureanu, Pașa Parfeni, Milla Danilceac, AKORD, Mihai Gandraman, Anastasia Popova, OTHER STORIES by Artem Shoshin și Select Cvartet, sub conducerea artistică a lui Mihai Agafița. Invitat special al serii – trupa Holograf din România.

Cea de-a treia și ultima zi a evenimentului va avea loc duminică, începând cu ora 19:00. Seara va fi dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua: Orchestra Simfonică by Dumitru Cârciumaru și Capela Corală Academică „Doina”, condusă de directorul artistic și prim dirijor Ilona Stepan, alături de: Andrei Jilihovschi, Mariana Bulicanu, Dumitru Mîțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunschii, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabajii, Alexandra Procopovici, Anatolie Lapicus și Vitali Gavrouc. În program este inclus și recitalul formației OTHER STORIES by Artem Shoshin.

Evenimentul se va desfășura pe Strada pietonală Eugen Doga. Intrarea este liberă.