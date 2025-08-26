Fiecare a cincea sticlă de vin produs în R. Moldova ajunge în România. În septembrie, Bucureștiul va găzdui din nou Festivalul Vinului Moldovenesc

România este principala piață de export pentru vinurile îmbuteliate din Republica Moldova, cu 10 milioane de litri, reprezentând o cotă de piață de 20%, potrivit datelor Oficiului Național al Viei și Vinului. Astfel, în perioada 13-14 septembrie, la București va avea loc o nouă ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, la care vor fi prezente aproximativ 50 de crame moldovenești.

Peste 68 de crame moldovenești sunt prezente pe piața din România, astfel că în 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat moldovenesc, reprezentând 20% din exportul total de vin îmbuteliat, au ajuns în România, potrivit datelor Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova (ONVV), citate de Economica.ro. Vinul produs în Republica Moldova este vândut în peste 70 de țări, exporturile reprezentând 90% din producția volumul totală.

În acest context, Ștefan Iamandi, Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova menționează că piața din România este extrem de importantă pentru producătorii moldoveni, iar festivalul de la București reprezintă o bună oportunitate pentru promovare.

„Festivalul Vinului Moldovenesc este o poveste despre tradiție, pasiune și inovație. În fiecare an, la București, avem ocazia să o spunem direct iubitorilor de vin și partenerilor din România. Anul acesta, la a cincea ediție, venim cu un număr impresionant de producători și experiențe noi care să reflecte diversitatea și excelența vinului moldovenesc”, susține Ștefan Iamandi.

În cadrul festivalului vor avea loc degustări de vinuri, spumante și vin ars, ghidate de somelieri. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur, iar gastronomia tradițională moldovenească este perfect asociată cu aromele vinurilor.

Festivalul Vinului Moldovei are loc pe Bulevardul Kiseleff din București, în intervalul 12:00-22.00. Intrarea este liberă, iar biletele pentru degustări pot fi achiziționate în avans, online, la un preț promoțional.

Festivalul Vinului Moldovenesc este un eveniment organizat anual, care promovează vinurile de calitate și cultura viticolă din Republica Moldova. Aflat la cea de-a cincea ediție, festivalul aduce împreună producători de vinuri, experți în domeniu și iubitori de vin, oferind o platformă pentru a explora și a celebra excelența vinurilor moldovenești.