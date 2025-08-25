Film politic, plătit din bani publici. „Plaha”, difuzat înainte de alegeri

Jurnal TV va difuza serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski, după ce Guvernul Republicii Moldova a aprobat plata a 2,5 milioane de lei pentru producție, ridicând semne de întrebare privind utilizarea fondurilor publice în scop electoral.

Toamna aceasta, Jurnal TV va lansa cel mai mare serial produs vreodată în Republica Moldova.

Producția cinematografică „Plaha”, în regia lui Igor Cobileanski, urmărește povestea unui personaj cu influență colosală. Destinul acestuia amintește izbitor de cel al controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc.

Potrivit SPPOT, în data de 6 august 2025, ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a prezentat, în ședința Guvernului, proiectul de achiziționare a drepturilor de difuzare a filmului „Șacalii”, realizat de Igor Cobileanski. Documentul a fost aprobat și publicat, pe 7 august, în Monitorul Oficial.

Conform sursei citate, producătorii urmează să încaseze 2,5 milioane de lei pentru a acoperi partea rămasă din cheltuielile de producție și pentru ca pelicula să fie difuzată chiar în campania electorală. Această finanțare a fost aprobată după ce proiectul fusese anterior respins de Centrul Național al Cinematografiei.

În baza hotărârii de Guvern, Jurnal TV a început promovarea filmului, însă pelicula nu a mai fost prezentată cu titlul inițial „Șacalii”, ci a apărut sub denumirea „Plaha”.

În nota informativă care a însoțit hotărârea se menționează caracterul politic al proiectului. Totodată, spre deosebire de alți scenariști și producători care nu au beneficiat de o astfel de susținere financiară din partea Guvernului, în acest caz alocarea a fost posibilă tocmai datorită naturii politice a peliculei, susține SPPOT.

SPPOT scrie că alocarea fondurilor pentru un film politic ridică serioase semne de întrebare privind utilizarea resurselor publice în scop electoral. Mai mult, în spațiul public au circulat zvonuri privind o presupusă relație de cumetrie între ministrul Prodan și regizorul Cobileanski – aspect negat de oficial.