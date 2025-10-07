Final fericit la Edineț: femeia rătăcită în pădure a fost găsită în viață după două zile

O femeie din raionul Edineț, dispărută duminică după ce a plecat la cules de ciuperci, a fost găsită marți de echipele de căutare. După două zile petrecute în pădure, ea a fost descoperită epuizată, dar conștientă și în afara oricărui pericol.

Alerta a fost dată de familie, care a anunțat poliția după ce femeia nu s-a mai întors acasă până seara. Operațiunile de căutare au fost desfășurate fără întrerupere, implicând polițiști, salvatori, voluntari, vânători și pădurari din zonă.

Căutările au fost complicate de terenul accidentat și de ploaia care a redus vizibilitatea, însă solidaritatea comunității a fost decisivă. Localnicii s-au mobilizat pentru a parcurge kilometri întregi de pădure, în speranța de a o găsi teafără.

În cele din urmă, femeia a fost localizată într-o zonă împădurită greu accesibilă. Ea a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, fiind în stare stabilă.

Poliția a mulțumit celor implicați în operațiune, subliniind că reacția rapidă și implicarea cetățenilor au făcut posibil acest deznodământ fericit.

Autoritățile recomandă tuturor celor care merg în pădure să nu se aventureze singuri și să anunțe din timp traseul planificat, pentru a evita situații similare.