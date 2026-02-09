Financial Times: Moldova reușește să oprească propaganda Rusiei înaintea Europei

În pofida resurselor considerabile investite de Kremlin în războiul informațional din Europa, influența Rusiei nu este întotdeauna decisivă. Republica Moldova este un exemplu în acest sens, întrucât Moscova nu a reușit să-și impună controlul asupra guvernării de la Chișinău și să readucă la putere politicieni loiali. Constatarea apare într-o analiză semnată de jurnalistul Peter Pomerantsev, publicată de Financial Times.

Potrivit Disinfo.md, analiza evidențiază că Moscova a investit sume uriașe în operațiuni de influență, vizând atacuri cibernetice, coruperea alegătorilor și controlul spațiului mediatic. Cu toate acestea, rezultatele așteptate nu s-au materializat: autoritățile moldovene au dejucat schemele de cumpărare a voturilor, jurnaliștii de investigație au expus rețelele de troli, iar ONG-urile pro-democrație au informat populația vulnerabilă la falsuri și manipulare.

„Dacă Moldova, cea mai săracă țară din Europa, cu 2,4 milioane de locuitori, poate învinge atacurile hibride rusești, de ce nu poate și restul continentului?”, se întreabă Peter Pomerantsev.

Potrivit lui, imaginea unei Rusii invincibile este fragilă, atât pe plan intern, cât și extern. El avertizează că Ucraina și aliații săi nu trebuie să transmită semnale care să lase impresia că cererile președintelui rus, Vladimir Putin, vor fi acceptate în totalitate în eventuale negocieri de pace. În opinia sa, multe dintre așa-numitele victorii strategice anunțate de Kremlin sunt simple construcții de propagandă. Unele au fost rapid demontate, inclusiv de ucraineni.

Peter Pomerantsev amintește cazul orașului Kupiansk, anunțat ca fiind ocupat de Rusia. La scurt timp, președintele Vladimir Zelenski a apărut într-un mesaj video filmat chiar din oraș. Jurnalistul concluzionează că limitarea influenței propagandei ruse reprezintă doar primul pas, iar următoarea provocare pentru Kiev și partenerii săi este elaborarea unor strategii clare pentru a-și proiecta propria putere și influență.