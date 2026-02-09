Maia Sandu: Reforma administrativ-teritorială nu va viza Găgăuzia

Reforma administrației publice locale nu prevede modificarea statutului autonomiei Găgăuzia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8 că eventualele schimbări pot apărea doar în cazul unirii voluntare a unor localități mici.

Șefa statului a explicat că reforma vizează exclusiv situațiile în care două sau trei sate mici decid, din proprie inițiativă, să se unească într-o singură unitate administrativă. „În rest, autonomia Găgăuziei nu este afectată de această reformă”, a subliniat Maia Sandu.

Referindu-se la alegerile din regiune, președinta a precizat că datele exacte nu sunt încă stabilite, principala problemă fiind neregulile constatate în procesul de constituire a organului electoral local. Aceste deficiențe au dus deja la amânarea scrutinului.

„Este esențial să fie respectate standardele democratice și principiile alegerilor libere. Îmi doresc și sper că și locuitorii autonomiei vor același lucru — alegeri corecte, nu cumpărate. Oamenii trebuie să poată decide singuri, conform legii, cine le va reprezenta interesele”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, președinta a accentuat că persoanele alese trebuie să apere interesele cetățenilor din autonomie, „nu pe cele ale Kremlinului sau ale altor actori interesați”.

Maia Sandu a mai spus că nu a văzut nicio inițiativă oficială privind organizarea alegerilor pentru funcția de bașcan în aceeași zi cu scrutinul pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Ea a reamintit că o persoană cercetată penal sau condamnată pentru infracțiuni grave nu poate face parte din Guvern.

„Ne dorim ca autonomia să fie reprezentată de oameni onești. În acest caz, nu vor exista probleme și va fi mult mai ușor să comunicăm, să purtăm dialog și să luăm decizii”, a conchis șefa statului.

Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, Curtea Supremă de Justiție a admis contestația Biroului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a suspendat două hotărâri ale Adunării Populare a Găgăuziei. Una viza desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale locale, iar cealaltă — completarea componenței acesteia. Ulterior, autoritățile din regiune au anunțat că alegerile pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, nu vor mai avea loc.