Tot mai multe tentative de escrocherii online. Poșta Moldovei avertizează clienții

Poșta Moldovei atenționează clienții cu privire la creșterea tentativelor de escrocherie prin pagini web false, e-mailuri, SMS-uri sau rețele de socializare. Instituția subliniază că nu solicită niciodată date personale, informații bancare sau transferuri de bani prin aceste canale.

Potrivit Instituției, escrocii pot folosi denumirea și elementele vizuale ale Poștei Moldovei, numele conducătorilor sau semnături false pentru a păcăli publicul și a obține informații sensibile.

Pentru a evita fraudele, instituția recomandă:

verificarea atentă a sursei informațiilor;

nedivulgarea datelor personale, bancare sau de autentificare;

evitarea ofertelor care promit câștiguri rapide sau garantate;

consultarea exclusiv a canalelor oficiale: www.posta.md, Facebook și Instagram;

raportarea tentativelor suspecte autorităților competente.

În caz de îndoieli sau pentru confirmarea informațiilor, clienții pot contacta Serviciul Suport Clienți la 1310 sau 022 27-00-44.