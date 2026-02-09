Ioniță: Reevaluarea locuințelor e necesară, dar impozitul imobiliar trebuie plafonat

Actualizarea valorii cadastrale a locuințelor ar putea duce la creșteri importante ale impozitului pe proprietate, însă nu există deocamdată claritate privind mecanismul concret de aplicare. Într-o analiză făcută la emisiunea Contrasens, expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat cum ar putea arăta impactul reevaluării bunurilor imobile.

„Un apartament vechi, evaluat la 40.000 de lei, dacă plătește 0,4%, asta înseamnă cam 160 de lei pe an. În practică, plătește aproximativ 80 de lei. Până acum, la valoarea de azi. Dacă valoarea minimă ajunge la 500 de mii, în loc de 40 de mii, și păstrezi aceeași cotă de 0,4%, ajungi la aproape 1.000 de lei. De la 80 de lei la 1.000 de lei”, a explicat Ioniță, menționând că, în acest caz, ar avea de suferit anume păturile sărace, care locuiesc în apartamente vechi.

Totuși, economistul consideră puțin probabil ca autoritățile locale, care sunt beneficiarii acestor impozite, să mențină aceleași cote.

„Evident, nicio primărie nu va face chestiunea asta. Consiliul local va spune: scădem cota. Dacă o reduci de zece ori, omul nu mai plătește 1.000 de lei, ci 100 de lei”, a spus expertul.

Pe de altă parte, el consideră că o reducere generală ar crea însă inechități, pentru că ar avantaja și proprietarii de imobile mai scumpe.

„Unul care are apartament de 1.000.000 de lei, care acum plătește 2.000 de lei, ar ajunge să plătească 200 de lei. De asta vorbesc de aplicarea diferențiată”, a adăugat Ioniță.

Ca soluție, economistul propune plafonarea creșterii anuale a impozitului.

„Cred că impozitul pe proprietate nu ar trebui să crească mai mult decât un anumit procent pe an. Poți face valoarea cât vrei, dar impozitul efectiv să nu crească brusc. Dacă cineva plătește 80 de lei și după reevaluare ar trebui să plătească 1.000 de lei, nu-i poți cere dintr-odată 1.000. Îi spui: crește doar cu 20% pe an”, a propus economistul.

În concluzie, expertul a explicat că reevaluarea este necesară, dar trebuie însoțită de explicații clare și de măsuri de protecție a populației.

„Reevaluarea trebuie făcută, dar dacă nu explici clar și nu pui un plafon de creștere, riști să compromiți toată inițiativa din start”, a conchis Veaceslav Ioniță.