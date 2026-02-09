Social

În peste 120 de școli din țară elevii învață online și luni: Precizările MEC

9 februarie 2026
În 121 de școli din Moldova procesul de învățământ se desfășoară online și luni, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Cele mai multe instituții sunt în raionul Anenii Noi – 29, raionul Ștefan Vodă – 27, raionul Călărași – 26, raionul Căușeni – 25.

Totodată, 25 de instituții aplică un format mixt, cu lecții față în față și online, iar în 1.013 școli se desfășoară cursurile cu prezență fizică.

De asemenea, 9 școli au început orele cu prezență fizică începând cu ora 09:00.

9 februarie 2026
