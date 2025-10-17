„Financial Times”: Putin l-a înfuriat pe Trump în Alaska cu o „lecție” istorică despre Rurik și Iaroslav cel Înțelept

Vladimir Putin nu pierde nicio ocazie să țină o lungă (pseudo)lecție istorică despre motivele pentru care, în opinia sa, Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei în urma unor evenimente de acum sute sau chiar o mie de ani, scrie publicația The Moscow Times.

Realizatorul TV Tucker Carlson s-a plâns că interviul său cu liderul de la Kremlin, de la începutul anului 2024, s-a transformat într-o astfel de lecție, iar discursul de opt minute al lui Putin despre „naziștii” din Ucraina a fost, potrivit lui Carlson, „cea mai absurdă și mai neconvingătoare argumentare posibilă”. Situația s-a repetat la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska, relatează „Financial Times”, citând mai multe surse apropiate negocierilor. Putin și-a însoțit lecția istorică de o cerere clară privind capitularea Ucrainei – gest care l-a scos complet din sărite pe Trump.

La Anchorage, pentru Putin a fost întins covorul roșu. Trump l-a întâmpinat cu o strângere de mână și un zâmbet larg, invitându-l în automobilul prezidențial. Dar, potrivit mai multor persoane informate despre discuții, odată ce ușile s-au închis, cordialitatea s-a risipit rapid.

Putin a respins propunerea lui Trump de relaxare a sancțiunilor, recunoașterea Crimeii ca parte a Rusiei și încercarea Casei Albe de a convinge Kievul să accepte unele concesii teritoriale în schimbul unei încetări a focului. „Războiul se va încheia doar dacă Ucraina capitulează și cedează întreg Donbasul, inclusiv teritoriile încă neocupate de Rusia”, ar fi declarat Putin.

A urmat apoi un discurs incoerent, presărat cu referințe la cnezi medievali precum Rurik și Iaroslav cel Înțelept, dar și la hatmanul cazacilor Bogdan Hmelnițki, sub conducerea căruia Ucraina a fost alipită Rusiei în secolul al XVII-lea. Potrivit interlocutorilor „Financial Times”, Trump și-ar fi ridicat tonul de mai multe ori și chiar ar fi amenințat că părăsește sala. În final, el a întrerupt întâlnirea și a anulat prânzul oficial, unde delegațiile celor două țări urmau să discute cooperarea economică.

„Trump chiar credea că poate încheia un acord de pace cu Putin. Oferta făcută lui Putin a fost una foarte bună”, a declarat pentru FT fostul premier ucrainean Arseni Iațeniuk, care discutase recent cu oficiali americani de rang înalt despre o posibilă soluționare pașnică a conflictului. „Dar Putin a mers prea departe.”

Eșecul summitului și modul în care presa rusă l-a prezentat drept „un triumf al lui Putin” l-au înfuriat pe Trump, a relatat „Politico”, citând un insider republican din echipa de politică externă a administrației americane.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, în schimb, a declarat pentru FT că întâlnirea din Alaska a fost „productivă” și a respins ideea că s-ar fi încheiat cu un eșec. „Administrația consideră orice oportunitate de a înțelege mai bine poziția Rusiei ca fiind una utilă”, a afirmat acesta.