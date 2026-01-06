Finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și crime: Instanțele au pronunțat în 2025 sentințe grele

Condamnări răsunătoare și procese de rezonanță națională. Instanțele au pronunțat în 2025 sentințe grele în cauze ce vizează finanțarea ilegală a partidelor, spălarea de bani și crime deosebit de grave. Pe banca acuzaților au ajuns figuri politice cunoscute, foști deputați și funcționari, unii fiind condamnați la ani grei de detenție, printre care Evghenia Guțul și Marina Tauber.

La începutul lunii august, Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost condamnate la șapte și, respectiv, șase ani de închisoare cu executare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor. Guțul a fost obligată să restituie statului peste 40 de milioane de lei, iar Popan – nouă milioane.

Evghenia Guțul mai este vizată în alt dosar deschis pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale pentru funcția de bașcan, în 2023. A fost reținută la sfârșitul lunii martie 2025, pe Aeroportul Chișinău, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova.Pe 2 septembrie a fost reținut de procurori fostul deputat Vladimir Andronachi, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Andronachi este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă până la zece ani de închisoare. Andronachi figurează în trei dosare – „frauda bancară”, „Metalferos” și achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 26 de milioane de lei.

Pe 30 septembrie, Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Procurorii au cerut 13 ani de detenție. Se aplică Marinei Tauber o sancțiune definitivă cu închisoare pe un termen de șapte ani și șase luni cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei și cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice și de demnitate publică și de a exercita activități de organizare contabilă și financiară în partide politice pe un termen de cinci ani.

Instanța a dispus și confiscarea de la Tauber a peste 206 milioane de lei, care au fost folosite și destinate comiterii infracțiunilor investigate în dosar. Potrivit acuzării, în perioada ianuarie 2022 – mai 2023, Tauber ar fi acceptat ca Partidul Șor să primească 195 de milioane de lei din surse ilicite, bani proveniți din Federația Rusă. Într-un alt episod, în perioada candidaturii pentru Primăria Bălți, Tauber ar fi primit circa 9,7 milioane de lei din aceleași surse și ar fi falsificat rapoartele depuse la Comisia Electorală Centrală. Iar în timpul manifestațiilor din fața Curții de Apel, aceasta i-a numit pe magistrați și pe procurori „corupți”, și le-a cerut demisia, motiv pentru care este acuzată de presiuni asupra justiției. Dosarele au fost conexate pe rolul instanței.

Pe 25 noiembrie a avut loc prima ședință de judecată în dosarul „Punga neagră”, după reluarea procesului de la zero.

„Spuneți că procurorii nu au probe. Acel video în care apăreți dvs nu este o probă pertinentă? Noi am solicitat expertiză la acel video, expertiza încă nu a fost examinată în judecată, urmează să fie la una dintre ședințele următoare. Expertiza realizată de instituțiile de stat, spune clar câteva elemente: 1. Acest video nu este original, iar cum știu juriștii, probă poate fi doar video original. Acest video a fost compilat, adică au fost tăiate bucăți și a fost strâns împreună. Ce era în sacoșă? – De o sută de ori ați întrebat. Eu dacă avea să o iau, avea să vă spun”, a menționat fostul președinte și actualul deputat, Igor Dodon.

La ședința din 10 decembrie, procurorii au cerut judecătorilor să-i audieze ca martori pe Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov în dosarul „punga neagră”. Instanța urmează să se pronunțe pe 12 ianuarie. Igor Dodon este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Acesta riscă până la 20 de ani de închisoare.

Pe 26 noiembrie, fostul deputat Constantin Țuțu a avut ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită. El a spus că este nevinovat și a acuzat procurorii de abuz. Țuțu este cercetat în trei dosare: îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Procurorii cer 15 ani de închisoare, interdicția de a ocupa funcții publice și confiscarea a 3,5 milioane de euro.

Fostul deputat a părăsit Republica Moldova pe 20 iulie și a fost reținut mai târziu pe aeroportul din Atena, alături de Vladimir Plahotniuc. Ulterior a dispărut, fiind găsit în regiunea transnistreană și reținut, în final, pe 2 octombrie, la punctul de trecere Vulcănești.În luna septembrie ajuns pe banca acuzaților și Eduard Apostol. Acesta este acuzat de săvârșirea dublului omor din anul 2002, în comuna Grătiești.

Pe 16 decembrie, Apostol s-a expus în instanță asupra învinuirilor aduse și a declarat că nu recunoaște faptele imputate. Procurorul spune că la acea etapă s-a făcut lumină asupra anumitor circumstanțe la comiterea infracțiunilor.

„A fost o ședință intensă, plină de întrebări cu încercarea de afla adevărul de la inculpat. Acesta a negat în totalitate toate capetele de acuzare, pe fiecare dintre circumstanțele care sunt invocate în actul de acuzare. A încercat cumva să ducă în eroare instanța, fapt care nu cred că i-a reușit”, a menționat procurorul de caz, Pavel Vinițchi.

Eduard Apostol este acuzat de două omoruri, dar și de alte fapte violente comise între 1999 și 2025. În noaptea de 25 mai 2002, împreună cu doi complici, a pătruns ilegal într-o casă din Grătiești după ce au rupt gratiile geamurilor. Toți erau echipați cu măști și mănuși. Unul dintre soți, victimă a atacului, a opus rezistență și a tras asupra unuia dintre complici, care a decedat pe loc. Soții au fost împușcați mortal, iar după comiterea crimei, atacatorii au sustras 200 de mii de lei și au fugit. Apostol este acuzat și de tâlhărie, furt, deținerea și procurarea ilegală de arme, folosirea documentelor false și trecerea ilegală a frontierei. Acesta riscă detenție pe viață.

Pe 11 decembrie, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a făcut primele declarații în instanță. El zicea că în seara tragediei nu s-a deplasat pe strada, unde s-a produs accidentul și că despre cele întâmplate a aflat de la poliție. La ședința din 22 decembrie, Ciochină urma să termine cu declarațiile, însă nu s-a prezentat din presupuse motive de boală. Instanța a dispus aducerea silită a acestuia.

„Este o procedură normală. În cazul în care instanța constată că un participant nu se prezintă motivat se decide aducerea silită. Audierea persoanei fără prezenta acesteia este imposibilă, dar noi deja ne aflăm la audierea lui și trebuie să-l ascultăm până la sfârșit. Avem și noi foarte multe întrebări cu privire la cele declarate de către acesta”, a menționat procurorul Alexandru Botnaru.

Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că pe 19 februarie 2024 a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei. Potrivit Poliției, înainte de a fi prins, acesta ar fi încercat să ascundă urmele accidentului. Mai exact, ar fi înscenat o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, polițiștii au reușit să-l rețină pe Andronache, acuzat că a fost complicele fostului primar. Nicanor Ciochină riscă până la șapte ani de închisoare. Acesta pledează nevinovat.