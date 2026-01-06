Profesorul Armand Goșu, după semnalul dat de SUA: „Secolul XIX bate la ușă. Puneți-vă cu burta pe manualul de limbă rusă!”

Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a postat luni pe reţelele sociale o imagine a preşedintelui Donald Trump, peste care a fost suprapusă menţiunea „Asta este emisfera NOASTRĂ”. Profesorul universitar și expert în spațiul ex-sovietic, Armand Goșu, consideră că acest tip de mesaj ascunde o retorică mai amplă, care ar putea viza indirect Moldova și România.

„Emisfera noastră, emisfera noastră… emisfera noastră. E groasă băieți! Secolul XIX bate la ușă. Puneți-vă cu burta pe manualul de limbă rusă”, a avertizat Armand Goșu, pe Facebook.

În legenda care însoţeşte imaginea, Departamentul de Stat a declarat: „Aceasta este emisfera NOASTRĂ, iar preşedintele Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z— Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Postarea aminteşte de Doctrina Monroe.

Strategia de securitate naţională, publicată la sfârşitul anului trecut de Casa Albă, descrie viziunea lui Trump ca fiind una de „realism flexibil” şi susţine că SUA ar trebui să reînvie Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zona de influenţă a Washingtonului.

„Acest ‘corolar Trump’ la Doctrina Monroe este o restaurare potenţială şi de bun-simţ a puterii şi priorităţilor americane, în concordanţă cu interesele de securitate ale Americii”, se arată în document, sugerând că marea concentrare militară a SUA în regiune nu este temporară.

Imperialism modern în emisfera vestică?

De la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut, criticii au afirmat că retorica lui Trump evocă imperialismul modern în emisfera vestică.

El a vorbit la început, în termeni vagi, despre recucerirea Canalului Panama şi anexarea Groenlandei şi a Canadei.

Mai recent, prezenţa militară crescândă a SUA în Caraibe şi ameninţările cu atacuri terestre s-au materializat în Venezuela, odată cu capturarea şi aducerea în SUA a lui Nicolas Maduro, în timp ce Trump a anunţat că va prelua „controlul” asupra acestei ţări, ameninţând şi alte ţări din regiune cărora le reproşează că permit cartelurilor de droguri să opereze.

Este o regiune în care Washingtonul are o istorie tulbure de intervenţii militare.