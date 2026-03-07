Finlanda vrea să renunțe la interdicția privind armele nucleare pe teritoriul său

Finlanda ia în considerare anularea interdicției introduse în anii 1980 care vizează introducerea, tranzitul și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul său. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Antti Häkkänen, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit publicației The Moscow Times, care citează Politico.

Potrivit oficialului, reglementările actuale nu mai corespund contextului de securitate și statutului Finlandei ca stat membru al NATO. Häkkänen a precizat că eventualul tranzit al munițiilor nucleare ar putea fi permis doar în scopuri de apărare și nu a oferit detalii despre scenarii concrete.

Ministrul a subliniat totodată că Helsinki nu intenționează, în prezent, să găzduiască permanent arme nucleare. O astfel de decizie ar necesita un acord internațional separat, care ar trebui aprobat de parlament și de conducerea statului.

Pentru implementarea modificărilor este necesară schimbarea Codului penal și a legii privind energia nucleară. Guvernul finlandez speră ca amendamentele să fie adoptate până la sfârșitul verii, iar înainte de vot parlamentarii vor avea acces la materiale clasificate, relatează Yle.

Planurile Helsinkiului au provocat reacții la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o eventuală amplasare a armelor nucleare în Finlanda ar fi considerată o amenințare directă la adresa Rusiei și ar genera un răspuns din partea Moscovei.

Finlanda a devenit membră a NATO în primăvara anului 2023, renunțând la politica sa tradițională de neutralitate după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. Aderarea țării a extins granița directă dintre NATO și Rusia la peste 1.300 de kilometri. Ulterior, în 2024, și Suedia a devenit membră a alianței.

Anterior, președintele rus Vladimir Putin justificase invazia asupra Ucrainei prin dorința de a împiedica extinderea NATO. După ce Finlanda și Suedia au depus cereri de aderare, liderul de la Kremlin a afirmat însă că intrarea acestor state în alianță nu reprezintă o amenințare majoră pentru Rusia.

Declarațiile Finlandei apar pe fondul intensificării discursului privind descurajarea nucleară în Europa. La începutul lunii martie, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat planuri de consolidare a capacității nucleare a țării și de extindere a cooperării în acest domeniu cu mai mulți aliați europeni.