Reparații pe străzile din Chișinău: Lucrările continuă și în weekend

Serviciile municipale din Chișinău continuă lucrările de remediere a deteriorărilor apărute pe carosabil, după condițiile meteorologice dificile din această iarnă. Potrivit primăriei, intervențiile se desfășoară și în zilele de weekend, când traficul este mai redus.

Sute de muncitori au fost mobilizați încă de la primele ore ale dimineții pentru a efectua lucrări de plombare și frezare a asfaltului degradat pe mai multe străzi din capitală, atât pe artere principale, cât și pe cele secundare.

O atenție deosebită este acordată zonelor cu trafic intens, inclusiv bulevardului Dacia, pe segmentul spre Aeroport, precum și străzii Meșterul Manole, pe tronsonul suspendat dintre străzile Sargidava și Vadul lui Vodă.

Autoritățile municipale solicită înțelegere din partea locuitorilor și îi îndeamnă pe șoferi să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară din zonele unde au loc intervențiile.

Municipalitatea anunță că lucrările de reparație vor continua și în perioada următoare, profitând de temperaturile favorabile.