Produsele agricole s-au scumpit cu 11% în 2025: Cele mai mari creșteri

Prețul pentru produsele agricole stabilit de întreprinderi și gospodării au crescut, anul trecut, cu peste 10 la sută. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, bostănoase și la floarea-soarelui, arată datele Biroului Național de Statistică.

Potrivit datelor oficiale, produsele vegetale s-au scumpit, în medie, cu 13%, iar cele animaliere cu 3,6 la sută.

Cele mai mari creșteri, de peste 45%, le-au înregistrat culturile bostănoase alimentare, prețul pentru fructe și pomușoare stabilit direct de producători s-a majorat cu 29 la sută, iar floarea-soarelui s-a scumpit cu 19%. Prețul grâului a crescut cu 6,6%, iar pentru secară și porumb – cu 13%și, respectiv, 12%.

În schimb, prețul pentru sfecla de zahăr și cartofi, vânduți direct de producători, a scăzut cu aproximativ 7%, iar strugurii – cu 17 la sută.

În cazul produselor animaliere, prețul pentru porci în greutate vie a rămas neschimbat în raport cu anul 2024, iar pentru păsări a crescut cu 7%. De asemenea, au fost mai scumpe cu peste 17% și ouăle cumpărate direct de la fabricile avicole.