Președintele Iranului afirmă că cererea lui Trump de capitulare necondiționată „este un vis” / Cere scuze țărilor vecine și anunță suspendarea atacurilor asupra acestora, cu excepția cazului în care vine un atac asupra Iranului din partea lor

Președintele Iranului a afirmat că cererea Statelor Unite de capitulare necondiționată este un „vis pe care ar trebui să-l ducă cu ei în mormânt”. Masoud Pezeshkian a făcut această declarație într-un discurs preînregistrat difuzat de televiziunea de stat, transmite Sky News.

Într-o postare de vineri pe Truth Social, Donald Trump a spus: „Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII NECONDIȚIONATE!”

Pezeshkian și-a cerut scuze pentru atacurile asupra țărilor vecine, sugerând că acestea au fost cauzate de o comunicare defectuoasă în rândurile armatei. El a declarat că consiliul său de conducere temporar a aprobat suspendarea acestor atacuri, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului ar veni din partea acelor țări.

Declarația sa a fost difuzată după atacurile repetate de sâmbătă dimineață asupra Bahrainului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.