Rusia a lansat un atac devastator cu rachete asupra orașului Harkov. Mai multe persoane ucise

Trupele ruse au lansat în această noapte un atac cu rachete asupra orașului Harkov, a anunțat primarul orașului, Igor Terehov. Potrivit acestuia, a fost înregistrată o lovitură directă asupra unui bloc de locuințe cu mai multe etaje din cartierul Kievski al orașului.

Conform celor mai recente date, șase persoane au murit. Terehov a mai anunțat că șapte persoane au fost rănite.

Șeful administrației militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că, în urma loviturii rachetei, a fost distrusă o scară a blocului de locuințe. Potrivit informațiilor sale, 10 persoane au fost rănite, inclusiv copii. El a precizat că una dintre victimele decedate este o fată de 13 ani.

Trupele ruse au lansat, de asemenea, un atac cu rachete asupra Kievului, au anunțat autoritățile locale. Potrivit primarului orașului, Vitalii Kliciko, în trei raioane — Holosiivski, Desnianski și Dniprovski — au fost înregistrate căderi de fragmente de rachete. Nu există persoane rănite.

În regiunea Odesa, drone rusești au atacat obiecte de infrastructură, unde au izbucnit incendii, a raportat Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență.