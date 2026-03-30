Fiul unui fost procuror, reținut pentru o mită de 400.000 de euro

Fiul unui fost procuror a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, în timp ce ar fi încercat să fugă din R. Moldova. Acesta ar fi vizat într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi cerut mită în mărime de 400.000 de euro, susțin sursele PulsMedia.

Astfel, potrivit surselor PulsMedia apropiate anchetei, dar care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, ar fi vorba despre Danile Plugaru, fiul lui Victor Plugaru, fostul procuror din Procuratura municipiului Chişinău care a gestionat dosarul expulzării profesorilor turci, în care a fost inculpat fostul director al SIS, Vasile Botnari.

Plugaru ar fi solicitat o mită în mărime de 400.000 de euro pentru a contribui la mușamalizarea unui dosar de spălare de bani prin criptomonede, aflat în gestiunea PCCOCS, în cadrul căruia ofițerii INI au reținut cinci persoane.

O perioadă Plugaru s-ar fi ascuns în stânga Nistrului, după ce ar fi aflat că se află în vizorul ofițerilor CNA și procurorii anticorupție pentru că ar fi primit o parte din suma cerută, iar în weekend, în noaptea de sâmbătă spre duminică curent, acesta ar fi fost reținut de ofițerii CNA și procurorul anticorupție, Grigore Potoran.

„Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, au desfășurat la data de 29 martie 2026 percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, fiind bănuită că ar fi promis obținerea unei decizii favorabile într-un dosar penal.

Potrivit materialelor administrate în cadrul cauzei penale, bănuitul, susținând că are influență asupra unor angajați din cadrul instituțiilor de drept, ar fi pretins suma de 400.000 de dolari, în schimbul obținerii unei decizii favorabile pentru persoane vizate într-o cauză penală. În cadrul documentării cazului, sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă, iar persoana a fost reținută.

În continuare, pe caz sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.

Amintim că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”, se arată în comunicatul de astăzi al CNA.