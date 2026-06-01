Rusia desfășoară o campanie de manipulare informațională după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi

Propaganda rusă a declanșat o campanie de dezinformare, încercând să se disculpe de responsabilitate pentru lovitura efectuată de o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din orașul Galați în noaptea de 28 spre 29 mai – se arată într-un comunicat al Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate şi Apărare Naţională de la Kiev, citat de agenția Ukrinform.

Potrivit Centrului, sursele ostile acționează după un scenariu clasic de „oglindire”: acestea susțin că incidentul ar fi o „provocare planificată a Ucrainei”, având drept scop „atragerea NATO în război”.

Încercările Rusiei de a se justifica sunt contrazise de poziția clară și unitară a României, NATO și UE – notează Centrul, citat de Rador, adăugând că Ministerul Apărării Naționale de la Bucureşti a confirmat oficial că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii portuare de frontieră a Ucrainei.

„Acțiunile Rusiei devin din ce în ce mai periculoase pentru statele Europei, iar incursiunile regulate ale țintelor aeriene rusești în spațiul aerian al țărilor europene reprezintă o amenințare directă la adresa securității întregii regiuni. Nicio manipulare informațională a Kremlinului nu poate ascunde faptul că Rusia este principala amenințare la adresa securității și stabilității pe continentul european” – au subliniat reprezentanții Centrului ucrainean pentru Combaterea Dezinformării.

Reamintim că un val de fake-uri și narațiuni pro-ruse a inundat rețele de socializare cu mesaje precum ”Drona era ucraineană”, ”România e în război”, ”Nicușor aștepta semnalul” imediat după căderea dronei.

Robert Turcescu, fost jurnalist și politician, este unul dintre cei care au alimentat, pe Facebook, conspirația conform căreia ”drona a picat la fix” pentru ca România să semneze contractele pentru apărarea militară:

”Acum, după ce a căzut drona la Galați, să vezi ce repede se semnează! Ajungi să crezi că drona asta a venit, Doamne iartă-mă, la țanc, taman când era nevoie de un impuls pentru semnare…”, a scris Turcescu pe Facebook.

Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea partidului extremist AUR, a transmis de asemenea un mesaj conspirativ, spunând că nu îi aparține afirmația conform căreia drona ar fi fost rusească, ci această informație e distribuită de ”presa cualiti și pe social media pro-ucraineană”. În realitate, Ministerul Apărării a confirmat, în urma analizei resturilor, că drona era rusească:

”Nota 3: afirmația că drona este de proveniența rusească NU îmi aparține, e peste tot în presa cualiti și pe social media pro-ucraineană; afirmația că rușii ne invadează 100% NU îmi aparține, e de la serviciile secrete britanice și franceze și de la mega – influencerii pro-ucraineni, adică, de la mini-caramitri, heringi, mîndruți și papagalahagi”, a scris Piperea vineri, pe Facebook.

AUR promovează în mod activ narativele Rusiei în România și se opune ajutorului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, iar Simion a condamnat incidentul de vineri dimineață, privind drona care a căzut și explodat pe un bloc din Galați, dar nu a indicat agresorul și nu a spus vreun cuvânt despre Rusia.