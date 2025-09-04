Fluviul Nistru, în pericol: Plantele și mâlul amenință ecosistemul, un fenomen caracteristic apelor stătătoare

Fluviul Nistru, una dintre principalele artere hidrografice ale Republicii Moldova, trece prin schimbări semnificative ce afectează funcționalitatea și calitatea apei. Experții atenționează că peste 80% din suprafața râului este acoperită cu plante acvatice superioare, un fenomen caracteristic apelor stătătoare, nu cursurilor de apă curgătoare.

Potrivit șefei laboratorului de hidrobiologie și ecotoxicologie de la Institutul de Zoologie, Elena Zubkov, nisipul și prundișul din râu sunt înlocuite cu mâl, ceea ce indică o modificare a ecosistemului.

„Bineînțeles că în râuri trebuie să fie nisip și prundiș. Anul acesta s-au dezvoltat foarte intensiv plantele. Dacă mai înainte era până la 15% din suprafața acvatoriului acoperită cu plante, acum deja au depășit 80%. Asta e caracteristic pentru un iaz, pentru un rezervor cu apă stagnantă, nu pentru apă curgătoare. Noi acum nu avem suspensii naturale, prundișul care venea și îl amesteca a dispărut”, a menționat cercetătoarea într-un interviu pentru Radio Moldova.

Cantitatea de particule montane aduse de Nistru din Carpați, care serveau drept filtru natural, s-a redus de la sute de tone anual la doar câteva, subliniază Elena Zubkov.

În plus, regimul termic al râului s-a schimbat radical, afectând organismele care depind de temperatură.

„Dacă s-a schimbat temperatura, s-a schimbat absolut hidrobiologia. Organismele care trăiesc în râu depind de temperatură. Vara, la Naslavcea, când nivelul apei era scăzut, apa ajungea la 18 – 22 de grade, în condițiile în care temperatura aerului era 35. Acum este mai sus de 16 grade și nu se mai ridică corespunzător”, constată expertul.

Nistrul se numără printre cele mai lungi zece râuri din Europa și alimentează cu apă potabilă aproximativ 8 milioane de oameni din Republica Moldova și Ucraina.

Specialiștii avertizează că, pentru restaurarea ecosistemului fluviului, sunt necesare decenii, iar autoritățile și cetățenii trebuie să pună accent pe gestionarea durabilă și protejarea resursei de apă.