Peste 49.000 de refugiați beneficiază de protecție temporară în Chișinău

Municipiul Chișinău continuă să fie principalul centru de sprijin pentru persoanele strămutate aflate sub protecție temporară în Republica Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație, în perioada 1 martie 2023 – 13 octombrie 2025, în Capitală sunt înregistrați 49.410 beneficiari de protecție temporară, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul celor 82.278 de persoane aflate pe teritoriul țării.

Dintre persoanele înregistrate în Chișinău, 10.628 sunt copii și adolescenți, 35.202 au între 18 și 59 de ani, iar 3.580 sunt persoane de peste 60 de ani.

Cele mai multe persoane beneficiare se află în sectorul Botanica – 10.405, urmat de sectorul Centru cu 6.580 de persoane și sectorul Râșcani cu 6.349 de beneficiari.

Autoritățile municipale subliniază că Chișinăul rămâne principalul oraș-gazdă pentru persoanele care beneficiază de protecție temporară, oferindu-le acces la servicii educaționale, sociale și medicale, precum și sprijin pentru integrarea în comunitate.

Față de 6 octombrie 2025, numărul beneficiarilor a crescut cu 266 de persoane, confirmând necesitatea continuării eforturilor de asistență și incluziune.