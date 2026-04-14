Gara de Nord din Chișinău revine în proprietatea statului în proporție de 85%

Gara Auto Nord din Chișinău va reveni în proporție de 85% în proprietatea statului, în urma unei decizii a Consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță strategică pentru securitatea statului. Măsura vine după ce autoritatea a menținut refuzul aprobării prealabile pentru investițiile realizate în cadrul SRL „Gara Nord”.

Potrivit Agenția Proprietății Publice, decizia este în conformitate cu legislația și reconfirmă hotărârile adoptate anterior în iulie 2025 și ianuarie 2026. Totodată, Consiliul a respins tranzacția de înstrăinare a 100% din companie și a dispus revenirea la structura de proprietate existentă înainte de 7 iunie 2020.

Datele din Registrul de stat arată că, după înstrăinarea activelor statului în 2020, structura acționariatului a suferit modificări succesive, inclusiv prin implicarea unor persoane fizice și juridice afiliate unei familii incluse în lista entităților asociate cu subiecți ai sancțiunilor internaționale.

Conform deciziei, în termen de 20 de zile de la notificare, compania trebuie să revină la situația juridică anterioară tranzacției. Astfel, 85% din părțile sociale vor reveni statului, în administrarea Agenției Proprietății Publice, iar 15% vor fi deținute de „Extremum” SRL.

Actualii proprietari sunt obligați să transmită cotele deținute conform noii structuri.

Autoritățile precizează că activitatea operațională a Gării Auto Nord nu va fi afectată. Serviciile pentru pasageri vor continua în regim obișnuit, iar bunurile întreprinderii trebuie menținute și predate în stare funcțională.