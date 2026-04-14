Cozi la vămile R. Moldova: diaspora se întoarce la muncă în Occident

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță trafic majorat de mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din țară.

Pentru fluidizarea circulației, autoritățile de control activează la capacitate maximă, pe șase piste, inclusiv prin aplicarea procedurii REVERS.

Conducătorii auto sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative, precum PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul, pentru a evita timpii mari de așteptare.

Autoritățile recomandă răbdare și atenție în trafic, urmând să revină cu actualizări pe măsura evoluției situației.