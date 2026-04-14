Social

Cozi la vămile R. Moldova: diaspora se întoarce la muncă în Occident

Photo of Timpul.md Timpul.md14 aprilie 2026
0 0

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță trafic majorat de mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din țară.

Pentru fluidizarea circulației, autoritățile de control activează la capacitate maximă, pe șase piste, inclusiv prin aplicarea procedurii REVERS.

Conducătorii auto sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative, precum PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul, pentru a evita timpii mari de așteptare.

Autoritățile recomandă răbdare și atenție în trafic, urmând să revină cu actualizări pe măsura evoluției situației.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md14 aprilie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *