Forța Fermierilor o acuză de ipocrizie și tupeu pe deputata PAS, Victoria Belous

Fermierii se arată revoltați după discursul despre agricultori al fostei ministre a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, de la tribuna Parlamentului, la ședința Legislativului din 31 octombrie. „Acuzațiile debitate că unii agricultori primesc mai mulți bani din munca altor agricultori incită și mai mult la ură socială și certuri între agricultori, prin care încearcă să creeze diviziuni în rândul comunității agricole și societate”, se menționează într-un comunicat al Asociației Forța Fermierilor.

„În această campanie toți s-au luptat pentru deficitul acestei țări. Rămân surprinsă, am lucrat la FISC 17 ani, în campanie am auzit cât de greu se trăiește în Moldova, dar vă spun, colegi din opoziție, că în sală aveți familii care au trăit un an întreg cu 33 de mii de lei și arată suficient de bine, suficient de bolfoșei la față. Știți cum? Sunt oameni care Doamne ferește ce se mai rup pentru economia asta, voi știți cu cât ați contribuit în anul respectiv la o pensie, la un drum, la o investiție?

O familie capabilă de lucru! Cu zero lei! Și voi aveți grijă de școli? Am o stimă pentru fiecare cetățean care achită cel puțin 1 lei sau cel puțin care investește și încă nu a achitat, dar va achita pe parcurs. Și am o stimă față de gestionarea banului public și îmi pare foarte bine când avem așa oameni curajoși, care au primit milioane de lei din buget și când își fac calculul, dacă nu știu, pot merge la FISC să vadă cât au achitat în viață. Că au primit de la stat mai mult decât a achitat. Și astăzi el vine să salveze agricultorii, care de fapt au achitat mai mult și el a primit bani din munca altor agricultori”, a declarat Victoria Belous, de la tribuna centrală a Parlamentului, la ședința din 31 octombrie.