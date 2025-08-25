Forța Fermierilor: Recean sacrifică fermierii mici pentru agroholdinguri

Asociația „Forța Fermierilor” a emis o adresare publică prin care a condamnat declarația făcută de prim-ministrul Dorin Recean la ședința Consiliului Economic din 22 august, calificând-o drept „cinică și revoltătoare”.

„Întrebat despre situația agriculturii, premierul a afirmat că nu contează dacă suprafața de 1,7 milioane de hectare de teren agricol din Moldova va fi prelucrată de 3.000 sau de 1.000 de agenți economici”, notează Asociația.

Potrivit organizației, această poziție ar demonstra intenția Guvernului de a falimenta fermierii mici și mijlocii, pentru a facilita preluarea terenurilor agricole de către marile agroholdinguri.

Asociația acuză autoritățile de:

lipsa creditelor ieftine și pe termen lung pentru agricultori;

întârzierea aducerii motorinei donate din România și renunțarea la rambursarea accizei la motorină;

neajustarea legislației BNM în perioade de criză;

impunerea Legii Camerelor agricole împotriva voinței asociațiilor de profil;

refuzul rambursării integrale a TVA și blocarea mecanismului de factoring guvernamental;

nerespectarea promisiunilor de sprijin pentru fermierii afectați de îngheț și secetă.

„Toate aceste acțiuni și inacțiuni au o singură finalitate: împingerea în faliment a fermierilor mici, pentru ca terenurile lor să ajungă în mâna agroholdingurilor”, susține Asociația „Forța Fermierilor”, care cere mobilizarea agricultorilor pentru a pune presiune pe Guvern și a schimba această politică „distructivă”.

Realitatea.md a solicitat reacția Guvernului, dar până la momentul publicării știrii nu a primit niciun răspuns.