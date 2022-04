Forțele Aeriene Române vor avea 49 de avioane F-16 fără piloți și fără amuniție (Opinie)

Desi primul-ministru al Romaniei a declarat ca aparatele MiG 21 Lancer sunt doar suspendate de la zbor, o decizie urmand a fi luat mai traziu, nu trebuie sa ne facem iluzii, MiG 21 Lancer si-a incheiat cariera in Fortele Aeriene Romane.

Argumentul pentru aceasta afirmatie este simplu: nimeni nu-si va asuma raspundere pentru revenirea aeronavelor la zbor. Pentru ca la fel ca in cazul suspendarii zborurilor (cand ordinul a venit de la generalul Daniel Petrescu – seful SMG), decizia de a le relua va apartine unui singur om, ori cine isi va asuma un astfel de risc?

Ce s-ar intampla daca peste 6 luni un alt MiG 21 Lancer se va prabusi?!

Asadar trebuie sa ne obisnuim cu ideea ca MiG 21 si-a incheiat cariera, din pacate pe usa din dos a istoriei. Un avion cu totul emblematic pentru Fortele Aeriene Romane a fost retras fara o minima decenta, fara onoruri, fara un omagiu, desi a servit sub cocardele tricolore zeci de ani. Bulgarii, cand au retras MiG 21 la ultimul zbor, au organizat acolo o mica ceremonie, noi am dat un comunicat de presa…

Dar acest modus operandi este tipic pentru F.A.R., la fel au procedat cu absolut toate aparatele care au zburat pentru Romania: MiG 29, IAR 93 etc nu avem nici macar un aparat original IAR 81. Ca de obicei ne batem joc de istoria noastra.

Adevarat ca noi ne batem joc si de viitorul nostru si nu suntem in stare sa avem programe coerente de achizitie/inlocuire a tehnicii de lupta. Vine F 16 MLU, dar oare ne dau norvegienii si cativa piloti de lupta? De unde face Romania rost de sufcienti piloti pentru a opera cum se cuvine cele 49 de aparate F 16 MLU?

In mod normal, pentru cele trei viitoare escadrile de F 16 am avea nevoie de undeva spre 70 de piloti, cum facem rost de ei in 1-2 ani? Dar bazele aeriene, Campia Turzii si MK sunt pregatite sau macar in curs de pregatire pentru noile aparate? Tehnicienii necesari unde sunt? Ce se intampla cu pilotii de MiG 21 Lancer, cati dintre ei vor face trecerea pe F 16, cate locuri pentru scolarizarea de noi piloti are disponibile Romania in Statele Unite si Portugalia?

F-16 al Forțelor Aeriane Române

Munitia, unde este munitia pentru cele 49 de aparate? Ca doar nu gasesti munitia pe rafturi, cum gasesti uleiul la supermarket, ar fi nevoie s-o comanzi din timp, asadar, unde este ea?!

Si intrebarile pot continua, cert este ca o legenda a aviatiei noastre – MiG 21/MiG 21 Lancer – a fost scos la pensie fara macar un “multumesc’, fara o strangere de mana…

Asadar adio MiG 21 Lancer…

