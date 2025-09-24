Fost bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani: 52 milioane lei confiscate pentru finanțare ilegală

Fostul bodyguard al liderului politic Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicare în finanțarea ilegală a partidului Șansă. Instanța a decis confiscarea a circa 52 de milioane lei ca parte a sancțiunii impuse.

Procesul a scos la lumină un sistem destinat să mascheze sursele reale ale finanțării partidului, folosind scheme de transfer de bani, documente fictive și interpuși. Condamnatul a fost acuzat că a acționat ca intermediar în colectarea și distribuirea fondurilor.

Judecătorii au apreciat că activitățile sale nu erau izolate, ci parte a unei structuri mai largi, coordonate la nivel înalt. Potrivit motivării hotărârii, sumele folosite depășeau limitele legale și erau destinate campaniilor electorale, fără transparență și legalitate.

De asemenea, au fost impuse pedepse accesorii: interdicția de a deține funcții publice și de a se implica în activități politice pe durata executării sentinței. Confiscarea sumei este un pas esențial către recuperarea mijloacelor utilizate ilegal pentru campanii.

Avocații condamnatului au anunțat că vor contesta decizia în apel și susțin că instanța nu a luat în considerare toate argumentele lor privind lipsa responsabilității directe sau atribuirea rolurilor.

Decizia instanței este privită ca una cu impact mare în lupta împotriva financării nelegitime a partidelor politice, dar rămâne de urmărit modul în care se va face recuperarea efectivă a bunurilor confiscate și dacă procesul politic va fi lipsit de influențe externe.